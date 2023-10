Talence fête la science Forum des arts & de la culture Talence, 6 octobre 2023, Talence.

Talence fête la science 6 – 14 octobre Forum des arts & de la culture

Située au croisement des arts et de la culture, la science est un domaine qui éveille la curiosité. La Ville de Talence, consciente de ce fait, a décidé de miser sur le développement d’une politique culturelle et scientifique en déployant de nouvelles initiatives et partenariats. Elle a notamment participé àl’organisation des Échappées inattendues, lancées en juin dernier en partenariat avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS), et a également pris part au dispositif« POP UPSciences »,qui s’est déroulé en septembre dernier à Talence, en partenariatavec Cap Sciences, Bordeaux Métropole et l’université de Bordeaux dans le cadre du dispositif « Science avec et pour la société » (SAPS). Enfin, la Villeorganise saFête de la science,etproposeraplusieurs temps forts:

> le spectacle « La lune, si possible »-Vendredi 13 octobre, à 19h30, au Forum des Arts et de la CultureLa compagnie La Volière propose un spectacle original dans lequel Monsieur H. invite l’humanité à décrocher la Lune pour sauver la planète… Encore une folie des hommes à vouloir tout contrôler ? Un spectacle original entre performance théâtrale et réflexion philosophique et scientifique. Gratuit sur réservation. Tout public, à partir de 14 ans. Une représentation aura également lieu le jour-même à 14h30à destination des scolaires, dans le cadre du Plan d’Education Artistique et Culturelle de la ville.

> un après-midi à vivre en famille -Samedi 14 octobre après-midi, au Forum des Arts et de la Culture

• L’atelier de teinture végétale par ChromaLab, pour découvrirles techniques de teinture végétale et créerdes motifs en cinq étapes,afin d’obtenir une palette de couleurs inspirée des vues aériennes de terrains de sport.-Gratuit sur réservation-

• L’atelier de peinture aux pigments purs par ChromaLab, pour créer des motifs à partir de peintures de terres et d’ocres françaisesen utilisant des pochoirs géométriques sphériques sur tissu ou papier.-Gratuit en accès libre-

• L’atelier d’aventure scientifique par Lumineux, pour explorerdes secrets scientifiques comme la boussole ou les sables mouvantsà la manière d’Indiana Jones.-Gratuit sur réservation-

Le CNRS s’invite à Peixotto

Du 6 octobre au 13 novembre prochains, les grilles du Parc Peixotto accueilleront l’exposition « Le CNRS se raconte en images », quiregroupe18 images fascinantes issues des laboratoires de recherche aquitains.L’occasion pour les passantsd’explorer l’univers passionnant et plein de mystères de la recherche scientifique.> Vernissage le vendredi 13 octobreà 18h au Forum des Arts et de la Culture

Forum des arts & de la culture Place alcala de Henares, 3400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 12 29 00 https://www.talence.fr/activites/culture/equipements-culturels-municipaux/

