Spin-off Forum des Arts & de la Culture Talence

Talence

Spin-off Mercredi 10 mai 2023, 19h30 Forum des Arts & de la Culture

4€

Better Call Saul, House of Dragon, Torchwood… la TV a ses spin-off il est temps que l'impro ait le siens ! Venez assister à un spectacle dont VOUS déciderez du spin-off qui sera improvisé ! Une première histoire improvisée est jouée avec un personnage principal et 3 ou 4 personnages secondaires.

Une deuxième histoire est jouée avec pour personnage principal un personnage secondaire de la première histoire. Ce personnage est déterminé par tirage au sort entre les histoires.

