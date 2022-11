Deus Ex Machina Forum des Arts & de la Culture Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Deus Ex Machina Forum des Arts & de la Culture, 22 mars 2023, Talence. Deus Ex Machina Mercredi 22 mars 2023, 19h00 Forum des Arts & de la Culture

4€

Plusieurs comédiens suivront les ordres du présentateur, pour raconter une histoire amusante et pleine de rebondissements. Deux Histoires improvisées pour une soirée riche en émotions ! handicap moteur mi Forum des Arts & de la Culture place alcala de henares Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Licoeur vous invite à assister à son Deus Ex Machina. Il s’agit d’une forme d’improvisation longue dans laquelle le présentateur n’est pas un simple maître de cérémonie. Il aura tous les pouvoirs pour arrêter les artistes, leur imposer des contraintes et faire avancer l’histoire où il le souhaite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:00:00+01:00

2023-03-22T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Forum des Arts & de la Culture Adresse place alcala de henares Talence Ville Talence Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Forum des Arts & de la Culture Talence Departement Gironde

Forum des Arts & de la Culture Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Deus Ex Machina Forum des Arts & de la Culture 2023-03-22 was last modified: by Deus Ex Machina Forum des Arts & de la Culture Forum des Arts & de la Culture 22 mars 2023 Forum des Arts & de la Culture Talence Talence

Talence Gironde