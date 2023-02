Cosmicomix : le cosmos peut-il nous faire rire ? Forum des arts & de la culture, 28 février 2023, Talence.

Cosmicomix : le cosmos peut-il nous faire rire ? 28 février – 2 mai Forum des arts & de la culture

Entrée libre

Imaginée par Jean-Marc Lévy-Leblond, l’exposition « CosmicomiX » sera présentée du mardi 28 février au mercredi 3 mai 2023 au Forum des Arts & de la Culture.

Forum des arts & de la culture Place alcala de Henares Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/16/jean-marc-levy-leblond-rien-ne-garantit-qu-une-civilisation-entretienne-une-activite-scientifique_6033213_1650684.html”}, {“link”: “https://www.echosciences-paca.fr/evenements/cosmicomix”}]

05 57 12 29 00 https://www.talence.fr/activites/culture/equipements-culturels-municipaux/

EXPOSITION ART & SCIENCE

28 février au 3 mai 2023 au Forum des arts et de la culture

Entrée libre et gratuite

Vernissage le 28 février à 18h30

Les ateliers de médiations scientifiques sont payants.

Une vingtaine d’artistes interrogent la dimension contemporaine du cosmos, en miroir avec le passé. Suivant un parcours interactif et ludique, les enfants comme les adultes découvriront de nombreuses informations autour des planètes, du soleil et des étoiles.

(RE)METTRE LA SCIENCE EN CULTURE

Le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur, essayiste et éditeur, directeur des collections scientifiques au Seuil et fondateur de la revue Alliage, aborde la réflexion de fond sur les rapports de la culture, de la technoscience et de la société.

Auteur notamment de « La science expliquée à mes petits-enfants » et de « L’esprit de sel », le scientifique travaille à (re)mettre la science en culture et à la questionner.

L’exposition « CosmicomiX » a été présentée une première fois à Marseille à l’automne 2021. Elle a servi d’illustration en juin 2022, lors du Congrès National du réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles (AMSCTI).

CosmicomiX trouve ainsi naturellement sa place au Forum des Arts et de la Culture, poursuivant ainsi l’ambition de la Ville de permettre au public d’explorer et d’expérimenter autrement les arts et les sciences.

COSMICOMIX OFFRE UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE ET INTERACTIVE

Pour compléter l’exposition en lui apportant une dimension pédagogique et interactive, les équipes du Forum ont conçu différents modules pour développer la curiosité, la créativité et l’esprit critique des petits et des grands.

Le public découvrira des panneaux explicatifs sur les notions d’astronomie – nébuleuses, trou noir, galaxie, objets célestes – tout en jouant au « twister de l’espace » ou aux « anneaux des planètes ».

Ces modules interactifs et ces panneaux seront mis en itinérance à l’issue de l’exposition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T18:30:00+01:00

2023-05-02T18:30:00+02:00