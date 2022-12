Licoeur on the road Forum des Arts & de la Culture Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Licoeur on the road Forum des Arts & de la Culture, 22 février 2023, Talence. Licoeur on the road Mercredi 22 février 2023, 19h30 Forum des Arts & de la Culture

4€

Un road trip improvisé façon Licoeur ! La Licoeur vous propose de prendre la route avec elle et de rencontrer une galerie de personnages hauts en couleur au cours d’un voyage épique et improvisé. handicap moteur mi Forum des Arts & de la Culture place Alcala de Henares Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine C’est à partir d’un échange entre le public et le maitre de cérémonie qui demande à quelqu’un de lui raconter un voyage / vacances récent, que les comédiens se lancent pour leur road trip improvisé. Visite des pyramides en Egypte, du grand Canyon, du Japon ou des champs de la Creuse, ce spectacle vous dépaysera.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T19:30:00+01:00

2023-02-22T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Forum des Arts & de la Culture Adresse place Alcala de Henares Talence Ville Talence Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Forum des Arts & de la Culture Talence Departement Gironde

Forum des Arts & de la Culture Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Licoeur on the road Forum des Arts & de la Culture 2023-02-22 was last modified: by Licoeur on the road Forum des Arts & de la Culture Forum des Arts & de la Culture 22 février 2023 Forum des Arts & de la Culture Talence Talence

Talence Gironde