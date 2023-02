» Nous sommes » Forum des Arts & de la Culture, 10 février 2023, Talence.

» Nous sommes » 10 – 18 février Forum des Arts & de la Culture

Entrée libre

Le Forum des Arts & de la Culture accueille, vendredi 10 février à 18h30, la soirée visionnage des vidéos issues du projet « Nous sommes », une invitation à la sensibilité pour dépasser nos préjugés.

L'artiste Galooping exposera ses tableaux autour de la fête foraine et des attractions, jusqu'au 18 février.

Du 10 au 18 février 2023 au Forum des arts et de la culture

Entrée libre et gratuite

Vernissage : vendredi 10 février à 18h30

Avec la complicité de l’espace Seniors et de l’association GEM Métamorphose, le service culturel et la compagnie Les Petites Secousses proposent au public de visionner tous ensemble les vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du projet « Nous sommes ». Un projet plein de sensibilité qui appelle à dépasser nos préjugés et à nous rassembler.

Ce projet plein de douceur, porté par Jérôme Batteux de la compagnie talençaise Les Petites Secousses, est né au cours de la tournée du spectacle « DRAG« . Pour annoncer le spectacle, la compagnie réalise alors des interviews vidéo des artistes et des professionnels qui ont participé à sa création. Les questions sur les sujets de l’intime montrent un visage sensible des artistes et professionnels interviewés, les rendant accessibles. Ces vidéos ont touché les publics.

L’idée nait alors d’utiliser ce format pour lutter contre les préjugés. « Tout le monde a des préjugés. C’est inévitable. La question est plus pour moi : que faire de ce constat ? Cette question est un des fils rouges de mon travail avec Les Petites Secousses. » précise Jérôme Batteux.

Le projet « Nous sommes » concrétisé à Talence

Pour le pilote du projet, le choix de la compagnie et du service culturel s’est porté sur les adhérents de l’association talençaise GEM Métamorphose qui soutient et aide les personnes souffrant de troubles bipolaires et psychiques.

Afin de créer un lien de connivence avec les adhérents et avec la complicité de Sophie Cheveraux, animatrice du groupe GEM Métamorphose, Jérôme Batteux a animé des ateliers d’initiation théâtre avec les adhérents dans l’auditorium du Forum des Arts & de la Culture mis à disposition par la Ville. Ensuite, les premiers entretiens, d’environ 30 minutes par personne, ont commencé. Pour réaliser les vidéos, Jérôme s’est accompagné du regard tendre et bienveillant de Julie Chaffort, vidéaste et réalisatrice.

Le travail s’est poursuivi par la suite avec les adhérents volontaires de l’espace Seniors de la Ville.

Ainsi, les vidéos présentées sont le résultat d’entretiens avec des personnes souffrant de troubles bipolaires, des personnes seniors, des hommes et des femmes transgenres ou encore des habitants des quartiers.

Après plusieurs mois de travail, la compagnie présente le résultat de ce travail de longue haleine qui nous invite à nous rassembler et à célébrer nos différences.

Exposition de l’artiste Galooping, du 10 au 18 février au Forum des Arts & de la Culture

À cette occasion, une exposition de l’artiste Galooping, membre de l’association GEM Métamorphose, viendra compléter ce projet autour des préjugés. Elle sera visible du 10 au 18 février. Ses maquettes et tableaux, autour de la fête foraine et des attractions qui nourrissent son imaginaire, nous renvoient à l’adrénaline du vivre-ensemble.

Le projet « Nous sommes » a bénéficié d’un soutien financier de Bordeaux Métropole.



