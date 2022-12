L’Art contemporain au féminin Forum des Arts & de la Culture Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

L'Art contemporain au féminin Forum des Arts & de la Culture, 12 janvier 2023, Talence. L'Art contemporain au féminin Jeudi 12 janvier 2023, 19h30 Forum des Arts & de la Culture

Assistez aux conférences mensuelles sur le thème de l'Art, au Forum des arts et de la culture. Prochain rendez-vous, le jeudi 12 janvier 2023 à 19h30.

Au Forum des arts et de la culture

Entrée payante – accès à la billetterie Animées par Olivier Oberson, ces conférences portent sur les œuvres du passé, pour mieux comprendre l’art d’aujourd’hui. L’art y est étudié dans son contexte culturel, sous son aspect le plus objectif, sans jugement ni parti pris.

En s’attachant au corps féminin, plusieurs sculpteurs des années 30, parmi lesquels Paul Cornet (1892-1977), Paul Belmondo (1898-1982), Robert Wlérick (1882-1944), ont perpétué un style classicisant et naturaliste dans la lignée des jeunes « indépendants » tels Antoine Bourdelle (1861-1929), Charles Despiau (1874-1946), Léon Drivier (1878-1951) et Jacques-Lucien Schnegg (né à Bordeaux 1864-Paris 1909).

Redécouvrez leurs œuvres et leurs histoires à travers cette conférence sur le corps féminin sculpté.

