Conférence : » L'AVC qui m'a sauvée la vie » Jeudi 17 novembre, 17h00 Forum des Arts & de la Culture, Talence

Entrée libre

La ville de Talence, en partenariat avec la Librairie Georges, accueille Philippe Meynard, auteur du livre « L’AVC qui m’a sauvé la vie » le 17 novembre au Forum des Arts et de la Culture. Forum des Arts & de la Culture place Alcala de Henares Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.librairiegeorges.com/ »}] Avec 4300 cas par an en Gironde, l’accident vasculaire cérébral (AVC) appelée aussi attaque cérébrale, est un véritable enjeu de santé publique. Pour sensibiliser le grand public, La ville de Talence, en partenariat avec la Librairie Georges, accueille Philippe Meynard, ancien Maire de Barsac, et auteur du livre « L’AVC qui m’a sauvé la vie » le 17 novembre au Forum des Arts et de la Culture à partir de 18h. Responsable de l’Association AVC tous concernés, Philippe Meynard témoignera de son accident et de toute la rééducation qu’il a traversée. Venez échanger avec lui à partir de 18h au Forum des Arts et de la Culture. La Librairie Georges sera présente pour permettre à ceux qui le souhaitent de se procurer ce livre afin de le faire dédicacer en fin de conférence. AVC et hypertension artérielle L’hypertension artérielle, c’est le premier facteur de risque d’accident vasculaire cérébral, l’AVC. Lequel constitue la 3ᵉ cause de mortalité dans le monde et une cause considérable de handicap pour ceux qui y survivent ! D’où l’importance de faire mesurer sa tension au moins une fois par an.

