Exposition des œuvres d’Anissa Berkani Forum des arts Cahors, 1 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Anissa Berkani vous présente ses œuvres, exposées au Forum des Arts..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Forum des arts

Cahors 46000 Lot Occitanie



Anissa Berkani presents her works, exhibited at the Forum des Arts.

Anissa Berkani presenta su obra, expuesta en el Forum des Arts.

Anissa Berkani stellt Ihnen ihre ?uvres vor, die im Forum des Arts ausgestellt sind.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Cahors – Vallée du Lot