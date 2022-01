Forum des Alumni et cocktail ECAM Rennes, 12 mars 2022, Bruz.

Forum des Alumni et cocktail

ECAM Rennes, le samedi 12 mars à 13:00

**LET’S GO BACK TO SCHOOL !** Le lendemain, **le samedi 12 mars,** l’école sera ouverte, **à partir de 14h,** pour une journée conviviale, u**n moment de cohésion et de partage entre élèves-ingénieurs**, permanents et alumni, suivie d’une soirée de retrouvaille. L’occasion pour **nos Alumni de re(découvrir) l’école** et de **retrouver les personnes** qui ont marqué leurs années étudiantes. Cette journée organisée en partenariat avec le Bureau des élèves et l’association Prisme sera découpée en 2 temps forts : > **14h-17h :** **forums des anciens** avec partage d’expériences et témoignages sur les parcours (conférences, ateliers, jeux…) > **17h** : **cocktail** suivi d’une **soirée festive dans l’école**

Sur invitation et inscription

L’école sera ouverte, à partir de 14h, pour une journée conviviale, un moment de cohésion et de partage entre élèves-ingénieurs, permanents et alumni, suivie d’une soirée de retrouvaille

ECAM Rennes 2 Contour Antoine de Saint-Exupéry, 35170 Bruz Bruz Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T23:59:00