le vendredi 8 octobre à SOIE

JEUDI 7 OCTOBRE ————— **_Le forum des alternatives se déroule au SOIE (1 rue de la Borderie – Campus Centre) et sera diffusé en direct en ligne (lien bientôt disponible)._** ### 13H-14h30 / Rejoindre la police, la gendarmerie ou l’armée Des représentants de la Police Nationale (sous réserve), de la Gendarmerie Bretagne ainsi que 3 conseillers de l’Armée de Terre, de la Marine Nationale et de l’Armée de l’Air seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous détailler les différents processus de recrutement. ### 15H-16H30 / Les dispositifs régionaux Prépa Projet, CLPS, IBEP, WeKer, 1 jeune 1 solution, késaco ? Dans la jungle des acronymes et des dispositifs d’accompagnement, des formateurs et des responsables vous présentent l’offre régionale. ### 16H30-18H / Service civique & Césure Et si se réorienter, c’était l’occasion d’aller voir ailleurs ou de tenter de nouvelles expériences au service des autres ? Le référent local du Service Civique et les responsables Césure et Césure EDUC de l’Université de Rennes 1 sont présents pour vous !

Pour se réorienter, d’autres options que l’enseignement supérieur existent ! Venez explorer le champs des possibles.

