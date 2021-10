Forum des Aînés Palacium, 15 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Les vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h aura lieu au Palacium le Forum des Aînés. Entrée libre.** Ouvert à tous, il est organisé avec de nombreux partenaires (Carsat, CCAS, ANCV seniors, Clic, OMS, clubs aînés, MJC, Défi autonomie senior, ergothérapeute, Cric crac compagnie, Université du temps libre) sous le thème « Bien dans son âge, bien dans son territoire ». ### Stands d’information Lors de ce Forum, les citoyens pourront disposer de l’ensemble des informations qui répondent au thème « Bien dans son âge, bien dans son territoire » via des structures, services et politiques qui permettent le maintien dans leurs domiciles, dans les meilleures conditions possibles, des aînés qui le veulent. * Activités * Loisirs * Santé * Logement … ### Conférences Au programme, plusieurs conférences en partenariat avec l’Université du Temps Libre : * Les règles d’or en cuisine – vendredi 15 octobre à 10h30 Avec Nicole Ochin, autour d’une exposition réalisée par les participants aux ateliers culinaires. * Sport et santé – vendredi 15 octobre à 15h avec Delphine Caffier, conseillère technique fédérale à la Fédération française de la retraite sportive. * L’espoir d’une vie longue et bonne : les promesses de la science – samedi 16 octobre à 10h30 avec Bernard Sablonnière, médecin biologiste et professeur de biochimie à la faculté de Lille. * Un toit à partager – samedi 16 octobre à 15h : les habitats intergénérationnels avec Jean-Paul Sergent de l’association Générations et Cultures.

Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq



