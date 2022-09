Forum des aidants et des aidés Martigues, 8 octobre 2022, Martigues.

Programme de la journée :

12 h – Ouverture de la journée par Gaby Charroux, président du CIAS et maire de Martigues. Intervention de M. Mandoloni, directeur du Centre Hospitalier de Martigues.



Ateliers gratuits.

sur inscription auprês du Pôle Infos séniors : 04 42 41 18 47.

– 9h à 10h : Automassage du visage (adapté aux aidants, aux aidés et aux

personnes en situation de handicap – Claire Esmenjaud.

– 9h30 à 10h : Atelier parents ‚Äì enfants autour des émotions et de la sophro détente (adapté aux enfants en situation de handicap) ‚Äì Leslie Detrez.

– 10h à 11h : Atelier art-thérapie ‚Äì Les ateliers d’LN.

– 10h à 12h : Atelier Peindre un autre monde – enfants de 6 à 13 ans

(adaptés aux enfants en situation de handicap, présence des parents non

obligatoire durant l’atelier) ‚Äì AACS Centre Social Eugénie Cotton.

– 10h15 à 11h : Atelier découverte sophro – détente ‚Äì Leslie Detrez.

– 11h15 à 12h : Atelier Entretien et Stimulation mémoire (A.E.S) ‚Äì Relais Malakoff

– 14h à 16h : Théâtre forum interactif ‚ÄâEt moi, émoi !‚Äâ Compagnie 6T Théâtre.



Halte – Répit intergénérationnelle avec activités adaptées aux enfants et adultes en situation de handicap ainsi qu’aux personnes âgées afin de permettre aux aidants de profiter de l’ensemble des animations de la journée.



Avec la participation de : Pôle Infos séniors, CIAS, Centre Hospitalier, Le Maillon, CCAS de la ville de Martigues, CPTS de la ville de Martigues, Les enfants de l’oubli, Dys-Positif, Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos, AACS, Relais Amical du Golfe de Fos, Parcours Handicap 13, Atelier d’LN, APF-France Handicap, Apport Santé, Fond Eugénie, AFTC 13.

Pour plus de reconnaissance et de droits, aidons et soutenons les aidants.

Ateliers gratuits et Théâtre forum interactif ‚ÄâEt moi, émoi !‚Äâ par la Compagnie 6T Théâtre.

A la Maison du Tourisme. Entrée gratuite.

+33 4 42 41 18 47

