Forum des acteurs du patrimoine rural des Hauts-de-France Musée de Plein Air, 26 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Forum des acteurs du patrimoine rural des Hauts-de-France

Musée de Plein Air, le samedi 26 mars à 08:45

**Passionnés du patrimoine rural ? Le 26 mars 2022 de 8h45 à 17h30 au Musée de Plein Air, venez échanger et faire avancer vos projets locaux !** **Cette journée s’adresse à** tous ceux qui agissent pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine rural dans notre région : **dirigeants et membres d’associations locales et régionales, élus et acteurs publics, artisans, apprenants…** **PRE-PROGRAMME** **8h45 :** Accueil et visite guidée du Musée de Plein Air **10h00 :** La sauvegarde du patrimoine rural dans notre région : pour quoi faire ? Pour faire quoi ? **Echanges avec :** * **Gilles Alglave**, président de Maisons Paysannes de France * **Felix Boutu**, président de Yser Houck * **Raphaël Coipel**, chargé de mission préservation et valorisation du patrimoine, Région Hauts-de-France * **Zineb Majdouli**, maîtresse de conférences, Université Catholique de Lille * **Benoît Poncelet**, directeur du CAUE du Nord * **Bernard Prouvost**, membre de l’association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine Rural **11h30 :** Scène ouverte – Associations, parlez-nous de ce que vous faites ! **12h30 :** Buffet des terroirs des Hauts-de-France **14h :** Le Musée de Plein Air, un outil complémentaire à la sauvegarde in situ / Echanges **15h-16h30 :** parcours à la carte, avec trois ateliers participatifs en parallèle Atelier 1 – les inventaires – Avons-nous les outils pour identifier à temps le « petit patrimoine oublié », avant qu’il ne soit trop tard ? Animateur : Bruno Carpentier, délégué régional Hauts-de-France, Vieilles Maisons Françaises Atelier 2 – le financement – Y a-t-il assez d’argent pour le « petit » patrimoine ? comment aller le chercher ? Animateur : Philippe Roumilhac, délégué régional Nord-Pas-de-Calais, Fondation du Patrimoine Atelier 3 – la mise en oeuvre d’un projet de sauvegarde – savoir-faire, matériaux et chantier ? Animateurs : Patrick Heem, délégué de pays Nord de la Fondation du Patrimoine – Christophe Rouvres, directeur délégué, CAUE du Nord **16h30 :** Comment prolonger ce forum régional des acteurs du patrimoine rural ?/ Echanges et conclusion de la journée **17h15 :** cocktail de fin de journée **Ce forum, à l’initiative de l’association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine Rural, est soutenu et co-construit par de nombreux partenaires.**

Inscriptions – 20€

Passionnés du patrimoine rural ? Le 26 mars 2022 de 8h45 à 17h30 au Musée de Plein Air, venez échanger et faire avancer vos projets locaux !

Musée de Plein Air 143 rue Colbert 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T08:45:00 2022-03-26T17:30:00