Fête de l’éco-attitude Forum départemental des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de l’éco-attitude 25 et 26 novembre Forum départemental des Sciences Entrée gratuite – Certains ateliers sont sur inscriptions

La fête de l’éco-attitude est de retour les 25 et 26 novembre 2023 au Forum des sciences avec pour thème : les fêtes de fin d’année en mode récup’ et zéro déchet

Différents intervenants et stands de ventes seront présents les deux jours pour vous accompagner dans la réduction des déchets, l’alimentation et le bien-être sain et écologique : APC, Vascq AMAP, Superquinquin, La Remise Enjouée, Angie Be Green, Twenty Fives, les ressourceries de Villeneuve d’Ascq…

Espace « donnerie » : Vous pourrez déposer des objets et en récupérer d’autres gratuitement du vendredi 24 novembre à 13h30 au dimanche 26 novembre à 18h.

Samedi 25 novembre (14h à 18h)

14h à 18h : Animations et informations zéro déchet, stands de vente… Vous êtes déjà très investis dans le tri de vos déchets, le recyclage mais vous avez envie d’aller encore plus loin et vous lancer dans un autre mode de consommation plus responsable ?

Des pâtes de fruits d'min coing : Etiquette Nature vous apprend à fabriquer ces petits délices sucrés gorgés de fruit pour régaler vos convives.

Fabrication de Mangeoires à partir de boîtes de conserve avec Fabien Jonckheere

Palais de la découverte : Avec Horizon Bien-être vous pourrez mettre en image des saveurs parfois inconnues que vous apprendrez à cuisiner avec Béatrice. Une bonne occasion de renouveler son répertoire de cuisine et d'y intégrer les parties de fruits ou légumes trop souvent destinées au compost.

Rien ne se perd tout se récupère avec Passerelle Ludique : vous pourrez offrir une seconde vie à vos textiles usagés en les transformant aux côtés d'Anne Betting en pochettes, sacs à vrac, chouchou, couvercle de bocal…

16h30 : Conférence « démarrer une démarche zéro déchet » Sophie Frys vous expliquera dans les grandes lignes le concept et la méthode pour réduire drastiquement vos déchets. Passez le cap et lancez-vous dans le défi ludique et convivial des familles zéro déchet !

17h30 : Présentation du défi des familles zéro déchet et lancement des inscriptions : explication de la plateforme dédiée qui permet d'accéder gratuitement à des centaines d'ateliers mutualisés avec plus de 15 villes voisines, un coaching pour vous accompagner sur la durée, remise d'un kit zéro déchet, échange avec des habitants déjà engagés dans la démarche.

Dimanche 26 novembre (10h à 18h)

Toute la journée : Espace de vente : miel, zéro déchet, jouets reconditionnés…et ateliers pratiques pour les petits et grands !

Espace réparation : Repair café et aide à la réparation vélo

Des idées cadeaux qui cartonnent : Quoi de plus original qu’un miroir ou luminaire en carton à offrir à ses proches pour Noël ? Avec Craft Up

Information dégustation de jus détox : Pour tenir jusqu’aux fêtes et même au-delà, venez découvrir avec Nadine les secrets des boissons probiotiques et énergétiques

Mon beau sapin roi des forets : Le comptoir des solidarités vous propose de fabriquer le sapin éternel 100% palettes de récup qui ne perd pas ses aiguilles. On n'arrête pas le progrès !

Compostage et lombricompostage : quels sont les clés de la réussite et les écueils à éviter avec Frédéric BERNARD

Fabrication des décorations de Noël « maison » avec Fabien Jonckheere

10h à 12h : La lessive verte qui lave plus blanc que blanc : Concoctez avec Véronique Lepoutre de la lessive à partir de lierre, savon et cendre à tester chez vous.

10h à 11h : un Réveillon bas carbone-zéro déchet avec Co-mitonne

10h à 12h : Laissez-vous enguirlander par Anne Betting et décorez votre sapin à partir de matériaux naturels ou de récupération

11h à 12h30 : Cuisinez les légumineuses avec les Herbes Folles

14h30 à 16h30 : la deuxième vie du pain rassis : Tester des recettes originales avec Véronique Lepoutre

15h : Réalisation de bougies en cire d'abeille avec le Rucher école

15h à 17h : Fabrication de pâte à modeler végétale avec les Herbes folles

Appenez en vous amusant grâce au Forum départemental des Sciences

« Planétarium » : Découverte du ciel étoilé tel que vous le verrez ce soir et de la pollution lumineuse (14h30, 15h30 et 16h30 « Le ciel ce soir » à partir de 9 ans – Durée : 45 mn – Réservations au 03 59 73 96 00)

Exposition « Histoire climatique de la Terre » : Un voyage à travers le temps pour découvrir l'évolution climatique de la Terre. (à partir de 9 ans – accès libre)

« Espace doc' » : Espace convivial dans lequel le public pourra découvrir différents ouvrages, revues, guides… sur le thème de l'énergie, Développement durable, le zéro déchet. (Accès libre – tout public)

« Empreinte écologique » : Un tapis de jeu qui vous permet d'aborder de façon ludique des sujets qui remettent en question nos modes de vie pour évaluer l'impact sur la planète. (Accès libre – à partir de 8ans)

Forum départemental des Sciences 1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00