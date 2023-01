Repair Café Forum départemental des Sciences, 20 février 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Repair Café Lundi 20 février, 18h00 Forum départemental des Sciences

Gratuit – Inscriptions

Lundi 20 février 2023 à 18h au Forum départemental des Sciences, venez réparer plutôt que de jeter vos objets.

Forum départemental des Sciences 1 place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

https://youtu.be/WZqGq9uR-XM Inscription auprès du service développement durable :

Mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Tél : 03 20 43 19 50

En précisant le type d’objet que vous voulez réparer, l’équipe du repair café pourra ainsi prévoir l’outillage adapté !

