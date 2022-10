Fête de l’éco attitude Forum départemental des Sciences, 25 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de l’éco attitude 25 et 26 novembre Forum départemental des Sciences

La fête de l’éco-attitude est de retour les 25 et 26 novembre 2022 au Forum des sciences avec pour thème : la sobriété énergétique !

Forum départemental des Sciences 1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

C’est bien sûr le sujet du moment : face aux enjeux environnementaux et à la hausse du prix des énergies, les moyens de parvenir à plus de sobriété nous interpellent… Ce thème sera donc au centre de cette nouvelle fête de l’Eco-attitude les 25 et 26 novembre 2022 au Forum des sciences.

SOIREE SHOWBRIETE – vendredi 25 novembre à 19h au Forum départemental des Sciences.

La Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul nous offrira une illustration originale du concept de sobriété tout en rire et en musique. Cette pièce de théâtre sera suivie d’un débat avec les associations

PROGRAMME FETE DE L’ECO ATTITUDE – samedi 26 novembre de 10h à 18h

Toute la journée des intervenants seront présents pour répondre à toutes vos questions sur la réduction des déchets, le logement éco-confort, le jardin écologique, l’alimentation et le bien-être sain et écologique : A Petits Pas, Association Pour la Promotion de la Citoyenneté, Frédéric BERNARD, Ma cuisine Enthousiaste, l’Espace France Rénov’, Les Herbes Folles, Les Jantes du Nord, Le Jardin des Bennes, Passerelles Ludiques, Atelier De Jonck …

Les ateliers malins pour gagner en autonomie

10h00-12h : Concours cuisine « les toqués de la Sobriété » : participer et encourager les brigades de la sobriété qui vont créer de bons petits plats zéro déchet et économes en énergie à base de produits locaux de saison. – sur inscription-

11h : « Monseignor il est l’or…brun » fabriquez votre lombricomposteur pour transformer vos déchets alimentaires en un engrais naturel qui nourrira vos plantes d’intérieur ! – sur inscription-

11h: Du baume au cœur… et au corps. Apprenez des recettes naturelles et faciles de baume pour vous protéger dès l’arrivée des premiers froids. – sur inscription-

14h : L’affaire est dans le sac avec l’atelier Furoshiki qui fera de vous un champion poids plume de la poubelle

15h : Lavez le linge sans salir la planète vous le pourrez après avoir suivi l’atelier lessive au naturel -sur inscription-

16h : S’isoler mène à l’enduit vous fabriquerez des enduits terre et des peintures naturelles

17h : « Toit » tu me plais ! Découvrez la capacité de production d’énergie de votre toiture lors de la conférence sur le cadastre solaire

Apprenez en vous amusant grâce au Forum départemental des Sciences

Les Séances Planetarium

Découverte du ciel étoilé tel que vous le verrez ce soir et de la pollution lumineuse

– 14h30 et 16h45 : « On a perdu les étoiles ! » partir de 9 ans – Durée : 45 mn

– 15h30 : « Les cailloux d’Elise » 3/6 ans – Durée : 1h

… Sans oublier en continu :

Animation « Le cycle de l’eau »

Le public est invité à découvrir les différentes étapes du cycle de l’eau à travers un atelier découverte. Des glaciers aux rivières, de l’océan à l’atmosphère, en passant par toutes les étapes intermédiaires, le cycle de l’eau est vaste et interconnecté. A partir de 9 ans

« Toi, moi, nous » :

Grâce à une cinquantaine de défis en équipe, l’enfant comprend l’importance de l’empreinte écologique de l’Homme et le sens derrière chacune de ses actions. Cohésion et collaboration sont de rigueur pour avancer dans cette aventure. Tout public à partir de 6 ans

Le vélo de l’énergie

Testez en pédalant votre potentiel énergétique

Exposition Histoire Climatique de la terre

Tantôt entièrement recouverte de glace, tantôt des températures dépassant les 50°C à la surface des océans… Difficile d’imaginer que la Terre a connu des conditions aussi extrêmes ! Un voyage à travers le temps pour découvrir l’évolution de la Terre A partir de 9 ans

Espace doc’

Espace convivial dans lequel le public pourra découvrir différents ouvrages, revues, guides… sur le thème de l’énergie, Développement durable, le zéro déchet. A partir de 3 ans (enfants et adultes)

En continu

14h-18h

Parcours Réemploi en partenariat avec la Remise enjouée et le Comptoir des solidarités

Donnerie : dès le vendredi à partir de 12 h00 déposez les objets que vous n’utilisez plus et piochez ce dont vous avez besoin. Les objets inutilisés bénéficient ainsi d’une seconde vie ! (Vêtements, vaisselle, outils, livres… en bon état, pour les objets plus grands, ramenez une photo – un carton maximum par personne).

Vous pourrez également déposer un jouet en bon état qui sera remis aux associations caritatives.

Réemploi : Anne Betting nous apprendra à décorer des tissus à base de teinture végétale.

Repair Café (sur inscription)

Vous n’osez pas démonter un appareil en panne mais ne souhaitez pas pour autant vous en séparer ? Tentez de le réparer en compagnie de réparateurs confirmés.

Atelier Vélo (sur inscription)

Le bon geste et la bonne pièce pour repartir sécure sur votre deux roues.

Le Jardin écologique

• Si vous avez un jardin, Frédéric BERNARD vous expliquera comment fabriquer et entretenir votre composteur.

• Découvrez les senteurs de nos jardins avec l’Association Pour la Promotion de la Citoyenneté et repartez avec des graines… en attendant de pouvoir à votre tour alimenter la grainothèque.

La maison écologique, économique…et confortable

• Les Conseillers France Rénov’ de la MRES seront à votre écoute pour vous donner les clés d’une bonne rénovation thermique et vous aiguiller sur les aides en vigueur.

• L’association A Petits Pas, au rendez-vous pour redécouvrir les bases de la rénovation et décoration au naturel avec les enduits terre et peintures naturelles

• Solaire en Nord pourra dès lors vous conseiller sur l’énergie propre et inépuisable que nous offre le soleil et étudier le potentiel de production photovoltaïque de votre logement.

Plus d’infos : Service Développement durable au 03 20 43 19 50



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00