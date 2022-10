Animations Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq Forum départemental des Sciences, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Animations Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq 15 et 16 octobre Forum départemental des Sciences

Gratuit, réservation conseillée

Animations Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq : « Le cycle de l’eau », « Devenez Paléo-enquêteur » et « Thollerÿn »

Forum départemental des Sciences Place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Animation « Le cycle de l’eau »

Le public est invité à découvrir les différentes étapes du cycle de l’eau à travers un atelier découverte. Des glaciers aux rivières, de l’océan à l’atmosphère, en passant par toutes les étapes intermédiaires, le cycle de l’eau est vaste et interconnecté. Cet atelier propose aux enfants à partir de 8 ans de découvrir et comprendre toutes les facettes de ce cycle, qui est essentiel à la bonne santé de notre planète, et qui peut être perturbé par les changements climatiques.

Pour tout public dès 9 ans

Samedi à 14h15, 16h15 et 18h15 (Séances de 45 mn)

Dimanche à 14h15 et 16h15 (Séances de 45 mn)

Animation « Devenez Paléo-enquêteur »

Manipulations, étude de maquettes, visite de l’exposition « Une histoire climatique de la Terre » produite par les médiateurs astronomes du Forum départemental des Sciences, devenez paléo-enquêteur et vivez une expérience originale pour comprendre l’évolution du climat de notre planète Terre ! Tantôt entièrement recouverte de glace, tantôt affichant des températures supérieures à 50°C, le climat de la Terre réserve bien des surprises et pose bien des questions. Qu’est ce qui agit sur le climat ? Comment le climat a-t-il évolué ? Voici quelques questions auxquelles vous trouverez des réponses en participant à cet atelier.

Public familial

Samedi à 15h15 et 17h15 (Séances de 45 mn)

Dimanche à 15h15, et 17h15 (Séances de 45 mn)

Animation « Thollerÿn » Par « N’Joy »

En équipe, l’enfant joue et coopère en participant à des ateliers sensoriels, d’expression orale et corporelle sur un tapis évolutif. Il suit sa progression grâce à un dessin animé interactif plein de rebondissements.

Pour les 2/7 ans accompagnés

Samedi à 15h et 16h30 (séances d’1h)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:15:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

Forum des sciences