Gratuit, sur réservation

Exposition « Effet spéciaux » / « Mon dodo et le dodo des animaux » et Planétarium à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques

Forum départemental des Sciences Place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Exposition « Effet spéciaux »

Difficile d’imaginer le cinéma sans effets spéciaux ! Ils contribuent aux plus grands succès et tous les genres les utilisent : film d’action, de science-fiction, comédie romantique… Souvent notre intuition les perçoit, mais que savons-nous de leur fabrication ? Sommes-nous sûrs de tous les identifier ? Comment ces fameux effets spéciaux sont-ils pensés, intégrés au scénario et matérialisés ? Quels sont les métiers et compétences impliqués ? Autant de questions auxquelles l’exposition répond en présentant toutes les étapes de conception et de réalisation d’un film, de l’écriture jusqu’à la projection en salle.

Pour tout public dès 7 ans

Samedi de 14h à 19h (Visite libre avec animations ponctuelles)

Dimanche de 14h à 18h (Visite libre avec animations ponctuelles)

« Planétarium » Partez à la découverte du ciel, émerveillez-vous devant plus de 4000 étoiles et rêvez devant le spectacle du ciel étoilé…

A partir de 6 ans (en fonction des séances proposées)

Séances :

Samedi à 14h30 « Poussière de Lune » partir de 6 ans – Durée : 45 mn

Samedi à 15h30 et 17h30« On a perdu les étoiles ! » partir de 9 ans – Durée : 45 mn

Samedi à 16h30 « Le petit ciel ce soir » 3/6 ans – Durée : 30 mn

Dimanche à 14h30 et 16h30 « On a perdu les étoiles ! » / 15h30 « Le petit ciel ce soir »

Exposition animée « Mon dodo et le dodo des animaux »

À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions que peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour la sieste ou pour la nuit.

Et qu’en est-il du chat, du flamand rose, du hérisson… ? Où et comment dorment-ils ?

La visite s’achèvera sur un temps de lecture et d’échange autour du sommeil des animaux.

Pour les 2/7 ans accompagnés

Samedi à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15 (séances de 45 mn)

Dimanche : 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 (Séances de 45 mn)



