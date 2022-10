Ateliers Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq Forum départemental des Sciences, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Ateliers Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq : Atelier d’écriture « Scénaroom », atelier participatif « Empreintes » et « Le dodomètre des animaux »

Forum départemental des Sciences Place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Atelier d’écriture « Scénaroom » Par Thomas Jones de « Back Society »

Atelier d’écriture de scénario de séries télé qui permet de concevoir le pitch et le déroulé scénaristique d’une série en suivant les grandes étapes-clés proposées par l’animateur, qui porte ici la casquette de showrunner… l’occasion de vulgariser par la pratique les techniques d’écriture mais aussi les contraintes techniques liées au format particulier des séries télé.

Pour tout public dès 12 ans

Samedi de 14h30 à 16h30

Atelier participatif « Empreintes » Par la Cie « 13r3p »

Création participative d’une ville miniature à partir d’ordinateurs et objets numérique hors d’usage.

Empreintes propose au public une rencontre inédite avec le numérique : Prendre un tournevis et ouvrir un ordinateur. S’autoriser à regarder dans la boite noire. Voir les composants et circuits qu’elle contient. Sentir sous ses doigts le métal qui fait nos objets quotidiens. Regarder ce monde inconnu et se l’approprier en l’utilisant comme matière à création. Démonter les pièces et les ré-assembler autrement pour créer un objet qui raconte une autre histoire, celle d’une ville imaginaire faite de numérique et de rêves…

En accès libre

Samedi de 14h à 18h

Atelier « Le dodomètre des animaux »

Sur le ventre, sur le dos, en boule, la tête en bas, les pattes en haut…les animaux ont bien des façons de dormir ! Et, à chacun son propre rythme et endroit pour se reposer. Du petit dormeur au grand dormeur, découvrons ensemble, autour du « dodomètre », le sommeil de quelques animaux du monde !

Pour les 4/7 ans accompagnés

Samedi à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15 (séances de 45 mn)

Dimanche : 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 (Séances de 45 mn)



