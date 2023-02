Forum de l’orientation Atelier du Neez, 25 février 2023, Jurançon Jurançon.

Forum de l’orientation

2023-02-25 10:00:00 – 2023-02-25 17:00:00

Le forum initié à Jurançon se veut accessible, convivial, à dimension humaine et différent des gros salons étudiants permettant aux jeunes de trouver leur place dans le parcours du combattant qui les mènera à la validation de leur orientation. Il s’agit ici de pouvoir :

▪ Préparer son orientation dès le collège

▪ Préparer son entrée dans l’enseignement supérieur

▪ Choisir entre l’enseignement général, technologique, professionnel et les CFA

▪ Découvrir des métiers qui recrutent et les formations qui mènent à ses métiers

▪ Aborder la formation et le handicap.

▪ Entrevoir la mixité des métiers

▪ Découvrir des opportunités

▪ Réduire les inégalités sociales à la formation

▪ Trouver des solutions………

+33 5 59 98 19 70

