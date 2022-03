Forum de l’orientation – 4ème 3ème 2de Salle des fêtes – Chateauneuf sur Isère 26300 Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Venez découvrir les formations proposées dans les MFR Drôme Ardèche. Dès 14 ans, les MFR forment et accompagnent les jeunes pour leur orientation. 4ème, 3ème, CAP, Bac Pro, BTS, licence dans les métiers : service à la personne, petite enfance, vente, commerce, art du service, art de la cuisine, agriculture, horticulture, viticulture, environnement, nature, productions animales et végétales, … Mercredi 6 Avril de 10h à 16h30 venez rencontrez les MFR et les jeunes pour découvrir les formations proposées

