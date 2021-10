Forum de l’innovation 2021 palais des sports,alpes d’huez, 15 octobre 2021, L'Alpe d'Huez.

Forum de l’innovation 2021

palais des sports, alpes d’huez, le vendredi 15 octobre à 09:00

Le forum de l’innovation est l’évènement phare de l’innovation cycle en Oisans. Fort de ses cols mythiques mondialement connus, le forum de l’innovation est cette année au palais des sports de l’Alpe d’Huez et de grands noms répondent présents tels que Julien Loy ou Cyril Neveu. Venez découvrir des entreprises innovantes sur le segment du cycle et assister à des tables rondes sur deux sujets : – Retours d’expérimentations et solutions innovantes autour du vélo – Tourisme durable et nouveaux leviers de croissance économiques

Sur inscription

Lieu de rassemblement de la communauté cycle et d’expérimentation des nouveaux usages et nouvelles technologies

palais des sports,alpes d’huez 70 Av. de Brandes, 38750 Huez L’Alpe d’Huez Isère



