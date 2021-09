Forum de l’illettrisme Médiathèque L’Alpha, 8 septembre 2021, Saint-Cybard.

Forum de l’illettrisme

Médiathèque L’Alpha, le mercredi 8 septembre à 14:00

Vous accompagnez des personnes en situation d’illettrisme ? Vous travaillez avec des personnes qui ont des difficultés de lecture et d’écriture ? Vous aimeriez obtenir davantage d’informations sur l’illettrisme ? A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, **la Mission locale du Grand Angoumois et ses partenaires** vous invitent à participer au forum de l’illettrisme. Venez rencontrer les professionnels de l’illettrisme de GrandAngoulême et échanger avec eux sur vos besoins ou questionnements ! Une exposition sera également disponible et vous permettra de découvrir ou redécouvrir les informations de base sur l’illettrisme. Accès gratuit et accessible à tous et toutes.

Entrée libre – Gratuit – Pass sanitaire demandé

Venez rencontrer nos professionnels de l’illettrisme !

Médiathèque L’Alpha 1 rue coulomb 16000 angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T17:30:00