A éco-responsable, le Larousse indique : « Qui cherche à intégrer des mesures de protection de l’environnement dans ses activités, ses principes» Pour le [Club des entrepreneur·e·s éco-responsables de Gironde (EEG)](https://www.facebook.com/ClubdesEEG/), cette notion est insuffisante et occulte tout l’aspect social et solidaire dans les pratiques salariales, ainsi que le respect de valeurs essentielles, telles que l’entraide professionnelle et la bienveillance, inscrites dans sa charte d’adhésion. Ce premier rendez-vous public ambitionne de trouver une définition fédératrice et de l’illustrer par une journée portes-ouvertes, ainsi que par des tables rondes. ### Du 8 novembre au 8 décembre * **Lancement d’une consultation locale & collaborative pour définir ensemble “l’entrepreneuriat éco-responsable”** ### 8 novembre,10h-17h, [Rocher Palmer](https://lerocherdepalmer.fr/) * Journée portes ouvertes pour faire découvrir la diversité des activités des EEG & des structures partenaires ### 9 novembre, 9h30-16h30, [Espace Simone Signoret](https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-CENON-144974495951826/) **Tables rondes « Entreprendre Autrement »** * **9h30: Entreprendre au féminin** [Inscription en ligne pour participer](https://www.billetweb.fr/table-ronde-entreprendre-au-feminin?fbclid=IwAR0ps7W3U50RGAh38XXr_LYtG–A7oMoObuLXTeV6X_qECp6K5TPu6sYP9g) * **11h: Entrepreneur(e)s atypiques** [Participer à la table ronde](https://www.billetweb.fr/forum-de-lentrepreneuriat-co-responsable?fbclid=IwAR1-IEzvDcYhs3ug6dxJMLjGiaBfBpH-2ONZ-nJqAjLGMtEBGtUBY7-CGZE) * **14h: Entreprenariat éco-responsable, social et engagé** [Participer à la table ronde](https://www.billetweb.fr/table-ronde-entrepreneuriat-cooperatif-social-engage?fbclid=IwAR0I58NxSshnY-Qnt7Q6qCyieIrmS86lcSIHqPK8ztx7BzCCaM5L79Aq9N8) * **15h30: Comment se faire accompagner pour entreprendre autrement ?** [Participer à la table ronde](https://www.billetweb.fr/table-ronde-se-faire-accompagner?fbclid=IwAR2iMNGeH7FBZSVIVfxMy1s85_cZij4HqdPmYoj0sgbcwXUIfKMOYikTkI0) ### 9 novembre,18h30,[Espace Simone Signoret](https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-CENON-144974495951826/) Conférence de clôture sur le Web, éco-responsable [Participer à la conférence de clôture](https://www.billetweb.fr/conference-le-web-eco-responsable?fbclid=IwAR1_Np1CX_5R8XFaxi1uhTDwo1BT0GMIQziYfTz0d0Sr1RhqhgrDLwoNDNY)

Gratuit sur inscription en ligne

Le Club des Entrepreneurs écoresponsables (EEG) organise une journée portes ouvertes de sensibilisation autour de tables rondes. Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon

