Le samedi 15 octobre 2022

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tu cherches une mission d’intérêt général ? Viens t’informer, viens t’engager ! Trouve ta mission Afin de répondre aux envies de mobilisation des jeunes, la Ville de Paris rassemble des organismes publics et des associations afin de proposer des missions d’intérêt général aux jeunes de 16 à 30 ans. Il s’agira pour les jeunes de rencontrer des structures agréées ayant des missions en service civique ou des missions de bénévolat à Paris ou à l’étranger sur des thématiques très variées ( éducation, culture, santé, environnement, sport…). Sans critère de compétences, le forum se veut accessible à toutes et tous, seule la motivation compte. Le forum a pour objectif de faciliter la mise en relation entre jeunes et structures avec un accent fort porté sur le Service Civique à Paris. D’autres formes d’engagement seront valorisées durant le forum pour permettre aux jeunes de savoir comment s’engager avant, après une mission de service civique, dans des dispositifs répondants à divers objectifs : engagement bénévole, mobilité internationale, expérience individuelle ou collective, développement de la citoyenneté. Activités proposées sur le forum : speed meeting avec des structures et des jeunes engagés , ateliers ludiques, dépôt de candidatures sur place, parcours de mobilité européenne ( départ à l’étranger), accompagnement d’orientation professionnelle… . QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris Contact :

