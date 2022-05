Forum de l’engagement des jeunes pour l’environnement Péniche Le Bali, 21 mai 2022, Paris.

Le samedi 21 mai 2022

de 10h00 à 16h30

. gratuit Le forum est en accès libre le matin. La table ronde et la navigation sont sur réservation

Pour sa troisième édition le Forum de l’engagement jeunes vous donne rendez-vous dès 10h sur la Péniche le Bali amarrée pour l’occasion Quai Saint Bernard à Paris dans le 5ème arrondissement.

Programme de la journée

De 10h à 13h – Le Forum (accès libre)

Durant 3h venez rencontrer des associations qui œuvrent au quotidien pour l’environnement. Découvrez leurs actions, discutez avec leurs représentants, partagez vos idées et si vous le souhaitez, engagez-vous auprès d’elles dans une mission de bénévolat ou de service civique !

Durant le forum profitez d’animations inédites dont un bar à eau et un live Twitch en direct du pont supérieur de la péniche !

De 14h à 15h – Table-ronde sur la Seine et les métiers du fleuve (sur réservation au 01 44 41 01 10 / infojeunesse6@actisce.net )

La Seine est un espace commun dont il faut s’occuper et qui nécessite une attention de tous les jours. Les métiers du fleuve sont nombreux et variés. Ils offrent une voie professionnelle encore méconnue qui peut débuter par la réalisation d’un BAFA fluvial ! Cette table ronde, ouverte à tous, vous permettra à la fois de découvrir ces métiers et vous sensibilisera à bien des enjeux à prendre en compte pour la préservation de la Seine.

De 15h à 16h30 – Navigation animée et commentée dans Paris (sur réservation au 01 44 41 01 10 / infojeunesse6@actisce.net)

Scrutez dans vos mémoires vos représentations de Paris et prenez le temps de la navigation sur la Seine pour découvrir que ce territoire en pleine ébullition, chargé de vos histoires et de l’Histoire prend davantage de relief quand on l’écoute, le voit, le sent, le touche, quand on cherche à le lire dans ses détails… Une invitation plaisante à aller plus loin dans la connaissance historique et sociale de Paris !

Les partenaires du Forum (que vous pourrez rencontrer).

L’académie du Climat

l’AFEV

Colibris

Cotravaux

Association ESPACES

Association Au 40

France Bénévolat

La DRAJES

La Seine n’est pas à Vendre

Sentier Métropolitain

L’Agence du Service Civique

Péniche Le Bali Quai St Bernard 75005 Paris

Contact : 01 44 41 01 10 infojeunesse6@actisce.net www.animactisce.org

péniche Bali péniche Bali