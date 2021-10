Versailles Maison des associations Versailles, Yvelines Forum de l’emploi vert et solidaire samedi 6 novembre Maison des associations Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Forum de l’emploi vert et solidaire samedi 6 novembre Maison des associations, 6 novembre 2021, Versailles. Forum de l’emploi vert et solidaire samedi 6 novembre

Maison des associations, le samedi 6 novembre à 10:00

14 exposants : Entreprises, Ecoles, Entreprenariat, Insertion professionnelle et handicap, Recherche, Ateliers

Entrée libre

Mise en lien directe du public et avec des acteurs de l’emploi verts et solidaires Maison des associations 2 bis place de Touraine, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00

