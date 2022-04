FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER Portiragnes, 2 avril 2022, Portiragnes.

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER Portiragnes

2022-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-02 13:00:00 13:00:00

Portiragnes Hérault

Evènement phare du printemps, le Forum de l’Emploi Saisonnier se déroulera le à la salle Jean Ferrat de PORTIRAGNES, boulevard Frédéric Mistral.

Véritable lieu de rencontre entre les employeurs qui souhaitent accueillir un ou plusieurs saisonniers et les demandeurs d’emplois aux compétences et expériences variées, le forum sera ouvert de à .

Des stands seront agencés pour permettre aux chercheurs d’emplois de présenter leurs savoir-faire et leurs compétences aux employeurs.

Le recrutement pourra se faire en direct, dans les secteurs suivants

Restauration/Bar/Glaciers Grande distribution Commerces, Hôtellerie de plein air (campings)/Hôtels Services à la personne/Entretiens Loisirs Agricultures Collectivités (Services des Armées, Police Nationale, Mairie, Agglo…), mais aussi les organismes MLI d’Agde (Mission Locale d’Insertion), Maison du Travail Saisonnier (CAHM)…

Les demandeurs devront se présenter le jour-j avec leurs CV et lettres de motivations.

Les employeurs désirant participer au Forum de l’Emploi Saisonnier 2022, doivent s’inscrire au préalable auprès du Point Information Jeunesse de PORTIRAGNES. Ils devront ensuite envoyer leurs offres d’emplois par mail : pij@ville-portiragnes.fr avant le samedi 26 mars 2022.

Le Point Information Jeunesse de PORTIRAGNES est la seule structure référente de cet évènement.

? N’hésitez pas à contacter le Point Information Jeunesse au 07 88 29 71 58 ou par mail : pij@ville-portiragnes.fr.

Nous souhaitons une bonne recherche à tous les demandeurs d’emploi

Nous remercions tous nos partenaires employeurs, pour leur implication dans la vie économique locale de notre territoire

+33 7 88 29 71 58

Portiragnes

