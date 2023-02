FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER / CAP D’AGDE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER / CAP D’AGDE, 29 mars 2023, Agde . FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER / CAP D’AGDE Rond-Point Carré d’as Agde Hérault

2023-03-29 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-29 16:00:00 16:00:00 Agde

Hérault Rendez-vous incontournable de l’emploi saisonnier.

> Se munir de CV > Organisé par la Maison du Travailleur Saisonnier , le Pôle Emploi .

> Avec la participation de la Ville d’Agde et de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée. Forum de l’emploi saisonnier des métiers de l’hôtellerie, restauration, vente… accueil.mts@agglohm.net +33 4 67 32 62 80 Agde

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Rond-Point Carré d'as Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER / CAP D’AGDE 2023-03-29 was last modified: by FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER / CAP D’AGDE Agde 29 mars 2023 Agde Hérault Rond point Carré d'As Agde Hérault

Agde Hérault