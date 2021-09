Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Forum de l’emploi Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

5 communes (Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et Saint-Jean) se mobilisent pour un forum de recrutement. Pour vous aider à vous préparer au forum, les communes partenaires proposent des ateliers d’accompagnement gratuits * Mardi 14 septembre de 9h à 12h – Atelier « Les métiers de la grande distribution » (Pôle emploi/Leclerc Rouffiac) Espaces Séniors des Granges à Saint-Jean – Places limitées à 40 personnes – **Info et inscription : 05 32 09 68 29** * Vendredi 17 septembre de 9h à 12h – Atelier « Bien réussir son forum » (association trajectoire) Hôtel de ville de Launaguet – Places limitées à 10 personnes – **Inscription : communication@mairie-launaguet.fr** * Vendredi 17 septembre de 9h à 12h (association EGEE) Maison des sports à l’Union – Places limitées à 4 personnes – **Inscription : emploi@mairie-lunion.fr** Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

