Ille-et-Vilaine Le Forum de l’Emploi a pour objectif de créer un grand rendez-vous autour du recrutement. Le forum est gratuit et s’adresse à tout public : emploi, jobs d’été, création et reprise d’entreprises, etc…

Cet événement permettra au public : – D’avoir accès aux offres d’emploi, de rencontrer les entreprises qui recrutent

De s’informer sur le tissu économique du territoire et sur les possibilité de formations

– De découvrir deux pôles spécifiques: l’un axé sur la création/reprise d’entreprises (conseils personnalisés tout au long de la journée) et l’autre sur l’emploi maritime

+33 2 99 19 29 52 https://www.saint-malo-developpement.fr/

