Maison de quartier de Wazemmes, le vendredi 17 septembre à 10:00

La Maison de Quartier de Wazemmes organise le vendredi 17 septembre de 10h à 16h son tout premier forum de l’emploi. Des centres de formation, des agences d’intérim, des entreprises et des associations seront présents et prêts à recruter tels que Decathlon France, La Compagnie des Familles, Simplon Hauts-De-France, Afpa Hauts de France, HELPLINE Officiel, Kangourou Kids, Groupe VITAMINE T, Mission Locale de Lille Lomme Hellemmes, Département du Nord… Quel que soit votre profil, ne manquer pas cet événement qui vous permet de gagner du temps et de multiplier vos chances de décrocher un emploi ! Le forum de l’emploi, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un événement qui réunit différents acteurs de l’insertion : entreprises, centres de formations, agences d’intérim, alternances, associations… Les demandeurs d’emplois se créent des contacts rapidement, connaissent les offres de la région ou de proximité et postulent à un nombre important d’entreprises… en une seule journée ! Se préparer au forum de l’emploi Participer à un forum de l’emploi, c’est bien, mais il faut le préparer ! La Maison de Quartier de Wazemmes est là pour vous accompagner afin de réussir votre recrutement. Du lundi 13 au jeudi 16 septembre, différents ateliers seront proposés avant le forum : création de CV et lettre de motivation, valorisation des compétences, gestion du stress et simulation d’entretien d’embauche. Informations pratiques Le forum de l’emploi se déroule à la Maison de Quartier de Wazemmes, au 36, rue d’Eylau 59000 Lille, le vendredi 17 septembre de 10h à 16h. RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au forum et/ou aux ateliers auprès de Constance Dijon au 03.20.54.60.80 ou [servicesocial@maisondequartierdewazemmes.info](mailto:servicesocial@maisondequartierdewazemmes.info) En partenariat avec Pôle Emploi avec le soutien de la Ville de Lille.

Inscriptions obligatoires

Forum de l’emploi 2021 à la Maison de Quartier de Wazemmes

Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T16:00:00