Forum de l’emploi L’Envol des Pionniers Toulouse, mardi 2 avril 2024.

Forum de l’emploi Une aprés-midi pour rencontrer des employeurs Mardi 2 avril, 13h30 L’Envol des Pionniers https://emploi.toulouse-metropole.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T13:30:00+02:00 – 2024-04-02T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T13:30:00+02:00 – 2024-04-02T14:00:00+02:00

Toulouse Métropole, France Travail et les partenaires de l’emploi s’associent pour organiser un forum de l’emploi à l’Envol des Pionniers.

Seront présentes une vingtaine d’entreprises dans des secteurs diversifiés :

industrie, aéronautique, santé, BTP, hôtellerie, restauration et commerces, secteur public, environnement et espaces verts

L'Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants