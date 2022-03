Forum de l’emploi – L’emploi frappe à votre porte Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Forum de l’emploi – L’emploi frappe à votre porte Médiathèque Marguerite Duras, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 14h00 à 18h00

gratuit

Pour cette sixième édition, venez échanger avec les entreprises, associations et institutions publiques. L’association Du Taf pour Saint Blaise, la médiathèque Marguerite Duras et la Flèche d’Or vous invitent à la 6ème édition de leur Forum de l’Emploi. Le Forum se déroulera le jeudi 12 mai 2020 :

– de 14h00 à 18h00 à la Médiathèque Marguerite Duras (115 rue de Bagnolet 75020 Paris) – de 15h à 18h à la Flèche d’Or (102b rue de Bagnolet 75020 Paris) Pour cette sixième édition, venez échanger avec les entreprises, associations et institutions publiques. Vous pourrez rencontrer notamment la RATP, la Police Nationale, les Pompiers de Paris, la Ville de Paris et des entreprises comme Mac Donald, le Crédit Lyonnais, Century 21… Le Forum est ouvert aux habitants de Saint-Blaise, du 20e arrondissement et à toute personne intéressée, jeune ou moins jeune, diplômée ou sans diplôme. La médiathèque Marguerite Duras organise également un atelier De l’idée à la création d’activité avec Raffaella Toncelli, auteure du livre De l’idée à la création d’activité – mardi 17 mai – 18h. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib Solidarité

