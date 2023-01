Forum de l’emploi Hendaye Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Forum de l’emploi Hendaye, 20 avril 2023, Hendaye . Forum de l’emploi 13 rue Bigarena Gymnase Irandatz Hendaye Pyrénées-Atlantiques Gymnase Irandatz 13 rue Bigarena

2023-04-20 09:00:00 – 2023-04-20 13:00:00

Gymnase Irandatz 13 rue Bigarena

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Le forum de l’emploi 2022 est organisé par le centre d’appui d’Hendaye – dont la Ville d’Hendaye, les entreprises EPTA et SOKOA, en partenariat avec Pôle emploi / Lanbide, la région Nouvelle Aquitaine, et une quinzaine de partenaires. Ce forum transfrontalier est ouvert à toutes les entreprises industrielle, artisanale ou du secteur du médico social du bassin d’emploi de Txingudi (Hendaye, Urrugne, Biriatou, Pyrénées Atlantiques, et Irun, Fontarrabie, Gipuzkoa) et d’Hegoalde. Plus de 50 entreprises du territoire. Le forum de l’emploi 2022 est organisé par le centre d’appui d’Hendaye – dont la Ville d’Hendaye, les entreprises EPTA et SOKOA, en partenariat avec Pôle emploi / Lanbide, la région Nouvelle Aquitaine, et une quinzaine de partenaires. Ce forum transfrontalier est ouvert à toutes les entreprises industrielle, artisanale ou du secteur du médico social du bassin d’emploi de Txingudi (Hendaye, Urrugne, Biriatou, Pyrénées Atlantiques, et Irun, Fontarrabie, Gipuzkoa) et d’Hegoalde. Plus de 50 entreprises du territoire. Gymnase Irandatz 13 rue Bigarena Hendaye

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Hendaye Pyrénées-Atlantiques Gymnase Irandatz 13 rue Bigarena Ville Hendaye lieuville Gymnase Irandatz 13 rue Bigarena Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Forum de l’emploi Hendaye 2023-04-20 was last modified: by Forum de l’emploi Hendaye Hendaye 20 avril 2023 13 rue Bigarena Gymnase Irandatz Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques