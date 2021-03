Forum de l’Emploi francophone en ligne La Maison française (Ambassade de France aux États-Unis), 20 mars 2021-20 mars 2021, Washington.

Forum de l’Emploi francophone en ligne

La Maison française (Ambassade de France aux États-Unis), le samedi 20 mars à 14:00

Le 20 mars prochain, 2pm – 5pm EST, les Services Culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis organisent un Forum de l’Emploi francophone en ligne en lien avec Louisiana State University, l’American Association of Teachers of French et une quarantaine d’universités partenaires.

Cette manifestation en ligne est ouverte à tous les locuteurs et apprenants du français dans l’enseignement supérieur américain disposant d’une adresse e-mail .edu, à la recherche d’un stage ou d’un emploi aux Etats-Unis, en France ou ailleurs. Ces participants auront des profils différents et feront des recrues idéales pour différentes industries : de l’étudiant en programme international d’ingénierie, à celui suivant un cursus de management avec une mineure en français en passant par l’étudiant en études médicales avec une option français, les participants étudiants ont des compétences multiples.

La participation au Forum de l’Emploi en ligne est gratuite pour les étudiants comme pour les employeurs et aura lieu sur la plateforme Handshake, leader de la relation entreprise-étudiants aux Etats-Unis.

Pour plus d’information : [https://frenchhighereducation.org/job-fairs](https://frenchhighereducation.org/job-fairs)

Cette initiative vise à mettre en relation des étudiants Américains francophones avec des entreprises basées aux Etats-Unis, en France, ou dans un pays francophone.

La Maison française (Ambassade de France aux États-Unis) 4101 Reservoir Road NW Washington, DC 20007 Washington Georgetown



