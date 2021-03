Forum de l’emploi francophone! Consulat général de France en Louisiane, 20 mars 2021-20 mars 2021, La Nouvelle-Orléans.

Consulat général de France en Louisiane, le samedi 20 mars à 14:00

Le samedi 20 mars, rendez-vous au French Language Job Fair Online, un événement virtuel de 3 heures organisé par les services culturels de l’ambassade de France aux États-Unis, en partenariat avec la Louisiana State University et l’American Association of Teachers of French . Le salon aura lieu sur Handshake, la principale plateforme de relations entre étudiants et entreprises aux États-Unis. À partir de 14 h EST, les étudiants et demandeurs d’emploi francophones américains auront l’opportunité de se connecter avec des entreprises françaises ou américaines et de trouver de multiples postes dans diverses industries. En plus des entrevues, le salon de l’emploi comprendra également des panels virtuels et des tables rondes sur les compétences linguistiques en français comme atout sur le marché du travail. La participation est GRATUITE pour les étudiants et les employeurs!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:00:00