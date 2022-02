Forum de l’emploi Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Forum de l’emploi Dinard, 26 mars 2022, Dinard. Forum de l’emploi COSEC 15, rue Gouyon Matignon Dinard

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 17:00:00 COSEC 15, rue Gouyon Matignon

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard 7e Forum de l’emploi et de l’apprentissage à Dinard Organisée tous les ans par la CCCE, cette manifestation a pour objectif de faire se rencontrer dans un même lieu les employeurs locaux et les demandeurs d’emploi, en lien les services publics locaux œuvrant en faveur de l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, Mission locale, Région Bretagne, CCI 35…). Samedi 26 mars 2022 – de 10h à 17h – COSEC +33 2 23 15 13 15 http://www.cote-emeraude.fr/ 7e Forum de l’emploi et de l’apprentissage à Dinard Organisée tous les ans par la CCCE, cette manifestation a pour objectif de faire se rencontrer dans un même lieu les employeurs locaux et les demandeurs d’emploi, en lien les services publics locaux œuvrant en faveur de l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, Mission locale, Région Bretagne, CCI 35…). Samedi 26 mars 2022 – de 10h à 17h – COSEC COSEC 15, rue Gouyon Matignon Dinard

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse COSEC 15, rue Gouyon Matignon Ville Dinard lieuville COSEC 15, rue Gouyon Matignon Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Forum de l’emploi Dinard 2022-03-26 was last modified: by Forum de l’emploi Dinard Dinard 26 mars 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine