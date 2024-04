Forum de l’emploi des femmes Centre socioculturel Maison 13 solidaire Paris, jeudi 16 mai 2024.

Forum de l’emploi des femmes Forum 13e de l’association Maison 13 solidaire Jeudi 16 mai, 10h00, 14h00 Centre socioculturel Maison 13 solidaire Entrée libre et gratuite

Début : 2024-05-16T10:00:00+02:00 – 2024-05-16T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T14:00:00+02:00 – 2024-05-16T18:00:00+02:00

Le forum de l’emploi des femmes

Habitante du 13ème?

Pour votre avenir professionnel, venez rencontrer les partenaires de l’emploi et de la formation :

Jeudi 16 mai 2024 10h-13h /14h-18h à Maison 13 Solidaire

Rencontrer des organismes de formation

Et après le Forum :

Des ateliers pour faire émerger son projet professionnel

Avec le soutien de la Ville de Paris et du Préfet de Paris

Et de tous les partenaires institutionnels et associatifs

Visualiser ci-dessous les interviews des associations

