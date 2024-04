Forum de l’emploi de la JSC Bellevue, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 10:00 – 17:00

Gratuit : oui

L’association de la Jeunesse Sportive et Culturelle de Bellevue (JSC Bellevue) propose un nouveau terrain pour l’emploi et l’engagement des jeunes. Sur place des offres d’emploi, de stages, de formations, d’alternances et de jobs d’été seront à pourvoir. Il sera aussi question d’accès aux droits, d’engagement civique, d’accompagnement et de mentorat… Des écoles tiendront un stand pour promouvoir leurs filières. Informations complémentaires : Direction de quartier Ouest – 06 58 56 43 26