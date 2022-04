Forum de l’emploi au Palacium : passe décisive vers l’emploi ! Palacium Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Rendez-vous jeudi 28 avril 2022 au Palacium de 8h30 à 12h pour le forum de l’emploi organisée par l’ESBVA-LM avec l’Adélie.** Rencontrez des entreprises et la mairie de Villeneuve d’Ascq et échangez sur les différents postes qu’ils ont à pourvoir. **Plus de 80 offres d’emploi** sont à pourvoir en CDD, CDI, intérim et/ou alternance : * Serveurs et cuisiniers en restauration * Agents de collecte de déchets * Coffreurs bancheurs * Manoeuvres du bâtiment * Logisticiens / Monteurs en mobilier * Conseillers commerciaux * Chargés de formation * Chargés d’accueil * Agents de proximité chez un bailleur social * Animateurs centres de loisirs Inscription obligatoire : [https://bit.ly/3EbA1yc](https://bit.ly/3EbA1yc) Pour toutes informations complémentaires : [hospitality@esbvalm.fr](mailto:hospitality@esbvalm.fr)

