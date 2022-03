Forum de l’emploi à Rives d’Arcins Bègles Centre commercial Rives d’Arcins Bègles, 21 mars 2022, Bègles.

Un forum emploi au centre commercial des Rives d’Arcins toute la semaine du 21 au 25 mars. Tous les jours 8 entreprises seront présentes pour accueillir des candidat(e)s en entretiens de recrutement, tous les secteurs seront représentés. Les entreprises présentes ne sont pas forcément des enseignes présentes au sein des galeries. En plus des 8 stands entreprises, les commerçants de la galerie se rendront disponibles pour recevoir au sein de leur boutique des potentiels candidat(e)s. Pensez à apporter votre CV et lettre de motivation. Un conseiller sera également présent pour vous aider à rédiger ces précieux documents. Lundi 21 mars Lundi de 9h30 à 13h30 : Performances Vignobles, Burger King, Pujos Traiteur, Orange, Arcins entreprise, Dulou Traiteur, Cemoi Chocolatier, Heiko Restauration. Lundi de 14h à 19h : Castorama France, Les Sources de Caudalie, Neotis Propreté, Yves Rocher, Jade Natur’L, Adomi, Electrolyse, Pavillon Garonne Mardi 22 mars Mardi de 9h30 à 13h30 : Marifay, Salad&Co, Pro séniors, Euromaster Taquipneu, Arcin environnement, RAS Intérim, Arobase Intérim Pessac, Adrexo Mardi de 14h à 19h : Marifay, Pujos Traiteur, Salad&Co, Euromaster Taquipneu, Ange, Générale des Services De 9h45 à 12h45, Laura, une personal shopper, pourra vous accompagner pour le choix de votre tenue, et des conseils en image. L’après-midi, vous pourrez également profiter de la présence d’une photographe pour réaliser des photos portraits pour un CV par exemple. De 15h à 18h30, l’équipe Yves Rocher sera également présente afin de vous accompagner sur votre image et votre préparation pour un rendez-vous professionnel. Mercredi 23 mars Mercredi de 9h30 à 13h30 : GEA Léognan, ANETT St Médard d’Eyrans, Darty, Petits-Fils, Mairie de Bègles, GCIF, Human First RH, Lidl Mercredi de 14h à 19h : GEA Léognan, ANETT St Médard d’Eyrans, Darty, Petits-Fils, Mairie de Bègles, GCIF, Human First RH, Yves Rocher, Jade Natur’L Jeudi 24 mars Jeudi de 9h30 à 13h30 : Mc Donald’s Bègles, Adwork’s Interim, Heiko Restauration, Carrefour, Nadomi Services (o2), KFC, Synergie Pessac Jeudi de 14h à 19h : Mc Donald’s Bègles, Adwork’s Interim, Mondelez (LU), Nadomi Services (o2), KFC, La Côte et L’arète De 9h30 à 17h30, Laura, une personal shopper, pourra vous accompagner pour le choix de votre tenue, et des conseils en image. De 13h30 à 17h, l’équipe Yves Rocher sera également présente afin de vous accompagner sur votre image et votre préparation pour un rendez-vous professionnel. Vendredi 25 mars Vendredi de 9h30 à 13h30 : Sérénité Service a Dom, Partnaire Interim, Onet, Formaposte, Adrexo, Coti (Corintino), Envie Vendredi de 14h à 19h : Partnaire Interim, ONET, Orange, Family Service 33, EMS Factory De 14h30 à 18h30, l’équipe Yves Rocher sera également présente afin de vous accompagner sur votre image et votre préparation pour un rendez-vous professionnel. On vous attend nombreux !

