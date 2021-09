Forum de l’emploi 2021 Faïencerie, 9 septembre 2021, Creil.

Forum de l’emploi 2021

Faïencerie, le jeudi 9 septembre à 09:30

Cette seconde édition cette année se tiendra le jeudi 9 septembre, à partir de 9h30, à la Faïencerie. L’Agglomération Creil Sud Oise et la Communauté de communes des Pays et d’Halatte réuniront des dizaines de professionnels dans des domaines très variés. Chacun proposera de nombreuses offres d’emploi. La première édition au mois de mai s’était déroulée uniquement sur Internet à cause de la crise sanitaire. Cette fois, c’est en chair et en os que vous pourrez vous présenter et tenter de décrocher un nouveau travail. Plus de renseignements auprès de la Mission locale de la vallée de l’Oise au 03 44 24 22 07 ou sur le site [www.creilsudoise.fr](http://www.creilsudoise.fr).

Entrée libre

Le Jeudi 09 septembre 2021, ne manquez pas la 21ème édition du Forum de l’Emploi à la Faïencerie de Creil.

