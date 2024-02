FORUM DE L’ALTERNANCE PROPOSÉ PAR L’IUT DE BÉZIERS Béziers, jeudi 4 avril 2024.

Vous souhaitez recruter un étudiant en alternance? Alors ce forum est pour vous….Inscription avant le 29 mars 2024

Vous souhaitez recruter un étudiant en alternance ?

L’IUT de Béziers organise son Forum de l’Alternance.

Les formations proposent un cursus en alternance dès la 2ème année, soit Bac +2/3

Cet évènement est l’opportunité de rencontrer les étudiants en recherche de contrats pour l’année à venir.

Formations proposées

Bachelors Universitaires de Technologie en 3 ans

. BUT Techniques de Commercialisation

. BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

. BUT Réseaux et Télécommunications

Licence Professionnelle en 3 ans

. Robotique et Intelligence Artificielle

Au programme Rencontre et échanges avec le CFA de l’Enseignement Supérieur LR et le Service Formation Continue de l’Université de Montpellier et entretiens avec les étudiants.

Inscription avant le 29 mars 2024 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 08:30:00

fin : 2024-04-04 12:00:00

3 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie iutb-relations-entreprises@umontpellier.fr

