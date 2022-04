Forum de l’alternance Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Forum de l’alternance Institut National Universitaire Champollion, 14 avril 2022, Albi. Forum de l’alternance

Institut National Universitaire Champollion, le jeudi 14 avril à 14:00

Le 14 avril 2022 se tiendra le premier forum de l’alternance sur le campus d’Albi. Les jeunes souhaitant poursuivre leurs études en alternance en 2022-2023 sur une des formations proposées par l’INU Champollion, sont invités à venir rencontrer les entreprises proposant des postes d’alternants dans leurs structures. Une quinzaines d’entreprises seront présentes à l’événement, les candidats pourront postuler dans le secteur de l’énergie, de l’environnement, du commerce, de l’agencement… Ce forum souhaite favoriser la mise en relation entre les candidats et différents secteurs d’activité afin de permettre aux futurs alternants de trouver, en amont de leur entrée en formation, un contrat, et aux entreprises de faciliter leur recrutement d’alternants. L’évènement se déroulera dans le hall du bâtiment multimédia entre 14h et 18h. Pour plus d’informations : [alternance@univ-jfc.fr](mailto:alternance@univ-jfc.fr) / 05 63 48 19 86 Le premier forum de l’alternance débarque à Albi. Venez rencontrer des entreprises sur le campus. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Forum de l’alternance Institut National Universitaire Champollion 2022-04-14 was last modified: by Forum de l’alternance Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 14 avril 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn