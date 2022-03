Forum de l’alternance Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Forum de l’alternance Cité des sciences et de l’Industrie, 20 avril 2022, Paris. Forum de l’alternance

du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Le Forum de l’alternance est le rendez-vous incontournable des jeunes, du CAP au Bac+5. Venez décrocher votre contrat d’apprentissage et de professionnalisation et faire le plein d’infos sur l’alternance ! De nombreux contrats en alternance à saisir ! Une 27ème édition 100% sur place après deux éditions à distance en raison de la crise sanitaire. Participation libre et gratuite, sans pré-inscription. Le rendez-vous incontournable des jeunes, du CAP au Bac+5. Décrochez un contrat d’apprentissage et de professionnalisation et faites le plein d’infos sur l’alternance ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Forum de l’alternance Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-20 was last modified: by Forum de l’alternance Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 20 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris