Forum de l’alimentation durable Maison de l’alimentation MA-Terre, 11 octobre 2021, Genève.

du lundi 11 octobre au samedi 16 octobre à Maison de l’alimentation MA-Terre

Ce Forum vise à regrouper citoyen-ne-s, agriculteurs et agricultrices, acteurs et actrices de l’alimentation durable, associations engagées et population genevoise pour discuter du contenu de nos assiettes et plus globalement de notre rapport à la nourriture. Une occasion de se rencontrer entre différents corps de métiers et secteurs de l’alimentation, de croiser les points de vue entre professionnel-le-s et amateur-trice-s, de discuter, de se mettre en cuisine et de déguster. Le programme complet du Forum sera annoncé cet été.

Autour de la Journée mondiale de l’alimentation, la Ville de Genève, entourée de différentes organisations, proposera la 3ème édition du Forum de l’alimentation durable

Maison de l’alimentation MA-Terre Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève Genève Petit-Saconnex et Servette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T12:00:00 2021-10-11T20:00:00;2021-10-12T12:00:00 2021-10-12T20:00:00;2021-10-13T12:00:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-14T12:00:00 2021-10-14T20:00:00;2021-10-15T12:00:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T12:00:00 2021-10-16T20:00:00