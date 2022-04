Forum de l’Algue Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut Finistère Lanildut Le Forum de l’Algue est un rendez-vous incontournable de l’été !

L’AILC vous invite à découvrir la 23ème édition qui se déroulera sur le port de Lanildut, le dimanche 31 juillet 2022. Au programme : démonstration de goémoniers, brûlage de goémon, espace exposants…

Entrée gratuite, restauration payante midi & soir : moules/frites/ barbecue/crêpes/buvette et bar à eau “Eau Du Ponant”. ailc29840@gmail.com Le Forum de l’Algue est un rendez-vous incontournable de l’été !

