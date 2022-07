Forum de la vie Lesparraine Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Forum de la vie Lesparraine Lesparre-Médoc, 3 septembre 2022, Lesparre-Médoc. Forum de la vie Lesparraine

Espace F. Mitterrand Place Gambetta Lesparre-Médoc Gironde Place Gambetta Espace F. Mitterrand

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-03 13:00:00

Place Gambetta Espace F. Mitterrand

Lesparre-Médoc

Gironde Lesparre-Médoc EUR 0 Vous cherchez des activités sportives, culturelles ou devenir bénévole d’une association,

le Forum de la vie Lesparraine, organisé par la municipalité, vous permettra de rencontrer les multiples associations de la ville.

Place Gambetta Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc

